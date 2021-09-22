Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den iyi haber! "Milli araya girmeden..."

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımda bekleneni henüz veremedi. 26 yaşındaki orta saha, bu sezonun başında bir kez daha sakatlık geçirdi ve takımından uzak kaldı.
Bu sezon Süper Lig ve Avrupa olmak üzere toplamda 3 maça çıkan İrfan, 1 kez asist yaptı. Antalyaspor, Altay ve Başakşehir maçlarını kaçıran İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler mevcut.
Ahmet Selim Kul'un açıklamaları şöyle...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı için 1.5 ayda döner deniliyordu. Ancak İrfan, önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlayacak. Kendine çok daha iyi bakıyor, hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Milli araya girmeden kadroda görebiliriz.