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Giriş Tarihi: 22.9.2021 17:48 Son Güncelleme: 22.9.2021 17:52

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den iyi haber! "Milli araya girmeden..."

Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den iyi haber! Milli araya girmeden...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon için Galatasaray ile kıyasıya bir transfer yarışına girdiği İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli ekipte henüz beklentileri karşılayabilmiş değil. Milli oyuncu bu sezonun başında sakatlık geçirmiş ve takımını yalnız bırakmıştı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımda bekleneni henüz veremedi. 26 yaşındaki orta saha, bu sezonun başında bir kez daha sakatlık geçirdi ve takımından uzak kaldı.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa olmak üzere toplamda 3 maça çıkan İrfan, 1 kez asist yaptı. Antalyaspor, Altay ve Başakşehir maçlarını kaçıran İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler mevcut.

A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, canlı yayında İrfan Can Kahveci'nin son durumunu açıkladı.

Ahmet Selim Kul'un açıklamaları şöyle...

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin sakatlığı için 1.5 ayda döner deniliyordu. Ancak İrfan, önümüzdeki hafta saha çalışmalarına başlayacak. Kendine çok daha iyi bakıyor, hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmak için elinden geleni yapıyor. Milli araya girmeden kadroda görebiliriz.

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Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den iyi haber! "Milli araya girmeden..."
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