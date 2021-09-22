Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den iyi haber! "Milli araya girmeden..."

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa olmak üzere toplamda 3 maça çıkan İrfan, 1 kez asist yaptı. Antalyaspor, Altay ve Başakşehir maçlarını kaçıran İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumu hakkında yeni bilgiler mevcut.