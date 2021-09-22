FIFA’dan ırkçılığa ağır yaptırım

Dünya Kupası Elemeleri grup maçında İngiltere'nin Macaristan deplasmanında 4-0 kazandığı maçta yaşanan olaylar nedeniyle ağır ceza çıktı. Budapeşte'de 2 Eylül'de oynanan karşılaşmada radikal taraftar grubu Ultralar, Raheem Sterling ve Jude Bellingham'a yönelik ırkçı tezahüratlarda bulunup hakaret ederken, havai fişeklerle de oyunculara saldırmıştı. FIFA,Macaristan'a iki maç saha kapama cezası verirken,ayrıca 160 bin Pound (1.8 milyon TL)fatura kesti. Ayrıca Macaristan Futbol Federasyonu da ırkçı taraftarlar için suç duyurusunda bulunmuştu.