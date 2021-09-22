Göztepe, evinde Hatayspor’u ağırlıyor! (CANLI)

Süper Lig'de heyecan hafta içi maçlarıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen ve oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Hatayspor, Ömer Erdoğan yönetiminde bu sezon yine rakiplerine zorluk çıkarmayı başarıyor.

Ligde geride kalan 5 haftalık periyotta 10 puan toplayan Hatayspor, 6. sırada yer alıyor. Göztepe ise Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Nestor El Maestro'yu getirmişti.

5 haftada 5 puan toplayabilen İzmir ekibinin yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. Kendi evinde Hatayspor'u konuk eden Göztepe, kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

CANLI | GÖZTEPE 0-1 HATAYSPOR

35' Diouf

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Hatayspor, Göztepe deplasmanında Diouf ile 1-0 öne geçti.