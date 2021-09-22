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Giriş Tarihi: 22.9.2021 19:56 Son Güncelleme: 22.9.2021 20:37

Göztepe, evinde Hatayspor’u ağırlıyor! (CANLI)

Göztepe, evinde Hatayspor’u ağırlıyor! CANLI

Süper Lig’in 6. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde 10 puanı bulunan Hatayspor, 5 puanlı Göztepe deplasmanına konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan hafta içi maçlarıyla sürüyor. Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen ve oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Hatayspor, Ömer Erdoğan yönetiminde bu sezon yine rakiplerine zorluk çıkarmayı başarıyor.

Ligde geride kalan 5 haftalık periyotta 10 puan toplayan Hatayspor, 6. sırada yer alıyor. Göztepe ise Ünal Karaman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Nestor El Maestro'yu getirmişti.

5 haftada 5 puan toplayabilen İzmir ekibinin yalnızca 1 galibiyeti bulunuyor. Kendi evinde Hatayspor'u konuk eden Göztepe, kazanarak çıkış yakalamak istiyor.

CANLI | GÖZTEPE 0-1 HATAYSPOR

35' Diouf

Karşılaşmanın canlı anlatımı için tıklayınız…

Hatayspor, Göztepe deplasmanında Diouf ile 1-0 öne geçti.

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Göztepe, evinde Hatayspor’u ağırlıyor! (CANLI)
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