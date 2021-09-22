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Giriş Tarihi: 22.9.2021 08:18 Son Güncelleme: 22.9.2021 08:18

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün? Gözler TCMB'de!

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün? Gözler TCMB’de!

Eylül ayı faiz kararı için gözler TCMB Merkez Bankası PPK Toplantısı sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yurt içi piyasaları yakından ilgilendiren kararın bu haftaki toplantının hemen ardından belli olacağı bilinirken piyasaları yakından takip etmekte olan binlerce kişi "Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?" sorularına şimdiden yanıt aramaya başladı. Beklentiler bu ay da Ağustos ayındaki politika faizinin sabit tutulması yönünde. Peki, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar ve son dakika açıklaması...

Merkez Bankası Eylül ayı faiz açıklaması merakla bekleniyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlere göre Ağustos ayındaki sabitleme kararı bu ay da devam edecek. Bu kapsamda ise "Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentiler medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu. Peki, Eylül ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın 23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün?

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

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Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, TCMB PPK toplantısı hangi gün? Gözler TCMB'de!
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