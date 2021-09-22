"Sadakatsiz ne zaman? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman? Sadakatsiz bu akşam var mı?" gibi soruların yanıtları, dizinin hayranları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 22 Eylül tarihinin Çarşamba olması dolayısıyla bu akşam yeni sezon ilk bölümün olup olmayacağı merak edilirken tanıtım fragmanı da yayınlandı. Fragmanda; Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülürken Volkan'ın ve Asya'nın son durumu ise şaşırtıcı şekilde gösterildi. İşte "Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?" sorularının yanıtları ve bilgiler.
SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sadakatsiz dizisi yeni sezon bölümleri ile 29 Eylül akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon fragmanında Asya, 'Neden yaşıyoruz? Eskiden olsaydı kalbimiz bizi hayatta tutmak için binlerce ton kan pompalıyor derdim. Ama şimdi neden yaşıyoruz bilmiyorum ama tek bildiğim mutlu olmak ve mutlu etmek istediğim.' diyor.
Volkan ise bir görüşmede, 'Eşimle oğlum burada, İstanbul'dalar. Onlar önden geldiler ev için. Bir de kızım var Zeynep. O benimle Tekirdağ'da. Orada birkaç işi toparlamak için bulunuyorum. Sonra Zeynep'i de alıp buraya geleceğim.' diyor.
Fragmanın finalinde ise Derin'in tekerlekli sandalyede oturduğu görülüyor.
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