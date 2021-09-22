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Giriş Tarihi: 22.9.2021 20:58 Son Güncelleme: 22.9.2021 21:06

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim ve Galatasaray’a sert eleştiri! “Futbol oynamıyorlar…”

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim ve Galatasaray’a sert eleştiri! “Futbol oynamıyorlar…”

Son dakika haberi… Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, ilk 45 dakikada oldukça zorluk çekti. Sarı-kırmızılılar, maçın ilk yarısının sonlarına doğru Kayserispor’un üst üste gelen gollerini engelleyemedi. Maçın devre arasında açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray ve Fatih Terim için sert eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de son 3 haftada üst üste puan kayıpları yapan Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarının ilk yarısını 2-0 önde kapatmasına rağmen iki maçtan da 2-2 beraberlikle ayrılmıştı.

Alanyaspor'a ise 1-0 mağlup olan Fatih Terim ve öğrencileri, Kayserispor karşısında galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyordu.

Ancak Kayserispor maçının ilk yarısında oldukça zorlanan Galatasaray, devre arasına 2-0 geride girdi.

Kayserispor, Thiam ve Emrah Başsan'ın ilk yarının son dakikalarına doğru gelen golleriyle birlikte Galatasaray'a üstünlük kurdu.

Maçın devre arasında mücadeleyi yorumlayan Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında Galatasaray ve Fatih Terim için sert eleştirilerde bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle…

Galatasaray pozisyona girdi gibi ama futbol falan oynamıyorlar. Kayserispor çok mantıklı oynuyor. Takım olarak iyi oynuyor. İlk yarıda çok az pozisyon verdiler.

Galatasaray'ın bir iki pozisyonu dışında organize pozisyonu yok. Bireysel oynuyorlar.

Top şimdi Hikmet Karaman'da. İpler onda. Ersun Yanal gibi mi yapacak yoksa başka bir taktik mi kuracak? Biraz daha kontrollü kapatıp, hızlı hücumu düşünürse Galatasaray için zorlaşır. Maçta Muslera enteresan işler yapıyor.

Fatih Terim'e istifa demeye başladı taraftarlar. Futbolcuları yuhalamayın demek, bana da yapmayın bunu demek, sabredin demek. Futbolcu üzerinden kendisini kurtarmaya çalışıyor Fatih Terim. Önce Fatih istifa derler sonra yönetim istifa derler.

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim ve Galatasaray’a sert eleştiri! “Futbol oynamıyorlar…”
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