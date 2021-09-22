Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika... Eski Fenerbahçeli Thiam Galatasaray'ı boş geçmedi
Giriş Tarihi: 22.9.2021 20:56 Son Güncelleme: 22.9.2021 21:21

Son dakika... Eski Fenerbahçeli Thiam Galatasaray'ı boş geçmedi

Son dakika... Eski Fenerbahçeli Thiam Galatasaray’ı boş geçmedi

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oldu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 öne kapattı. Kayserispor'un gollerini eski Fenerbahçeli Mame Thiam ile bir dönem Galatasaray forması giyen Emrah Başsan kaydetti. İkinci yarıya da iyi başlayan Kayserispor, Thiam'ın penaltı golüyle durumu 3-0'a getirdi.

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligin son 3 haftasında Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kalan, Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, Kayseri karşısında da şok bir ilk yarı oynadı.

Sarı-kırmızılı takım, mutlak galibiyet için çıktığı zorlu maçın ilk 45 dakikasında kalesinde 2 gol gördü.

Fenerbahçe'den sezon başında Kayserispor'a transfer olan Thiam, 39. dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-0'a getirdi.

Bu golden 6 dakika sonra bu kez sahneye tanıdık bir isim çıktı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Emrah Başsan, 45. dakikada müthiş bir gol atarak farkı 2'ye çıktı.

52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiam, farkı 3'e çıkardı. Deneyimli golcü, Kayserispor formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
SON DAKİKA | Meteoroloji'den 2 kente turuncu, 9 kente sarı kodlu hava durumu uyarısı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
SON DAKİKA | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Okullar kapanacak mı? Bakan Özer’den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: 2021-2022 Okullarda yüz yüze eğitim bitecek mi?
Sadakatsiz bu akşam var mı, yeni sezon hangi gün? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Eylül 2021 Kanal D yayın akışı
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları 2021: En az 4 bin TL maaşlı, KPSS şartsız - şartlı güncel personel alımı ilanları
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında dikkat çeken detay dünya basınında
Bilim Kurulu toplantısı başladı: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in PCR teklifi değerlendirilecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Eski Fenerbahçeli Thiam Galatasaray'ı boş geçmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA