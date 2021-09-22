Son dakika... Eski Fenerbahçeli Thiam Galatasaray’ı boş geçmedi

Son dakika... Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Ligin son 3 haftasında Kasımpaşa ve Trabzonspor'la berabere kalan, Alanyaspor'a kaybeden Galatasaray, Kayseri karşısında da şok bir ilk yarı oynadı.
Sarı-kırmızılı takım, mutlak galibiyet için çıktığı zorlu maçın ilk 45 dakikasında kalesinde 2 gol gördü.
Fenerbahçe'den sezon başında Kayserispor'a transfer olan Thiam, 39. dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-0'a getirdi.
Bu golden 6 dakika sonra bu kez sahneye tanıdık bir isim çıktı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Emrah Başsan, 45. dakikada müthiş bir gol atarak farkı 2'ye çıktı.
52. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Thiam, farkı 3'e çıkardı. Deneyimli golcü, Kayserispor formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.