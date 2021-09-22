Stefan Kuntz’un yardımcıları belli oluyor! Jan Moritz Lichte ve Kenan Koçak...

Almanya Futbol Federasyonu'nun Kuntz'u Türkiye'ye göndermeye ikna olurken, yardımcıları Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde ve Jannis Scheibe'nin kalması şartını koştuğu kaydedildi.
KUNTZ'UN YARDIMCISI LİCHTE KİMDİR?
1980 doğumlu Jan-Moritz Lichte, 2009'da antrenörlüğe başladı. 2009-11 yılları arasında Paderborn'da çalışan Alman futbol adamı, daha sonra St.Pauli'nin yolunu tuttu. 2012'de Leverkusen'de Sami Hyypia ile çalıştı.
Hannover'e 2015'te imza atan Lichte, Frontzeck'in ekibinde yer aldı. 2017'de Mainz'a katılan 41 yaşındaki antrenör, Eylül 2020'de ilk kez teknik direktör olarak 12 maçta 0.50 puan ortalaması yakaladı. O yıl aralıkta Mainz'dan ayrılan Lichte'nin UEFA-Pro lisansı da bulunuyor.
TÜRK YARDIMCI KENAN KOÇAK
Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017- 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmıştı ile son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almadı.
41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un yanında yer alması beklenirken, Alman hocanın ekibinde bir de Türk yardımcısı olacak. En son Hannover'de teknik direktörlük yapan Kenan Koçak, Kuntz'un ekibinde yer alacak.