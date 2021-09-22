Stefan Kuntz’un yardımcıları belli oluyor! Jan Moritz Lichte ve Kenan Koçak...

TÜRK YARDIMCI KENAN KOÇAK

Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017- 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmıştı ile son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almadı.

41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un yanında yer alması beklenirken, Alman hocanın ekibinde bir de Türk yardımcısı olacak. En son Hannover'de teknik direktörlük yapan Kenan Koçak, Kuntz'un ekibinde yer alacak.