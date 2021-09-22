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Giriş Tarihi: 22.9.2021 09:06 Son Güncelleme: 22.9.2021 09:08

Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oluyor! Jan Moritz Lichte ve Kenan Koçak...

Stefan Kuntz’un yardımcıları belli oluyor! Jan Moritz Lichte ve Kenan Koçak...

Milli takımın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oluyor. Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra göreve başlayan Alman teknik adam, Mainz'in eski teknik direktörlerinden Jan-Moritz Liche'yi yanına alacak. Tayfun Korkut ve Kenan Koçak arasında ise Koçak bir adım önde...

Milli takımlardan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'un referansıyla milli takımda göreve başlayan Stefan Kuntz, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Kuntz'un ay-yıldızlı takımdaki kadrosu şekillenmeye başladı. Alman futbol adamı Jan-Moritz Lichte de teknik kadroya dahil olacak.

Almanya Futbol Federasyonu'nun Kuntz'u Türkiye'ye göndermeye ikna olurken, yardımcıları Daniel Niedzkowski, Antonio di Salvo, Klaus Thomforde ve Jannis Scheibe'nin kalması şartını koştuğu kaydedildi.

KUNTZ'UN YARDIMCISI LİCHTE KİMDİR?

1980 doğumlu Jan-Moritz Lichte, 2009'da antrenörlüğe başladı. 2009-11 yılları arasında Paderborn'da çalışan Alman futbol adamı, daha sonra St.Pauli'nin yolunu tuttu. 2012'de Leverkusen'de Sami Hyypia ile çalıştı.

Hannover'e 2015'te imza atan Lichte, Frontzeck'in ekibinde yer aldı. 2017'de Mainz'a katılan 41 yaşındaki antrenör, Eylül 2020'de ilk kez teknik direktör olarak 12 maçta 0.50 puan ortalaması yakaladı. O yıl aralıkta Mainz'dan ayrılan Lichte'nin UEFA-Pro lisansı da bulunuyor.

TÜRK YARDIMCI KENAN KOÇAK

Kuntz'un yeni ekibinde olacağı iddia edilen Jan-Moritz Lichte son olarak 2017- 2020 yılları arasında Bundesliga ekibi Mainz'da yardımcı antrenör ve başantrenör görevlerini yapmıştı ile son 1 yıldır herhangi bir kulüpte görev almadı.

41 yaşındaki teknik adamın Kuntz'un yanında yer alması beklenirken, Alman hocanın ekibinde bir de Türk yardımcısı olacak. En son Hannover'de teknik direktörlük yapan Kenan Koçak, Kuntz'un ekibinde yer alacak.

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Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oluyor! Jan Moritz Lichte ve Kenan Koçak...
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