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Giriş Tarihi: 22.9.2021 11:54

Türkevi Binası nerede, ABD'nin hangi kentinde? Türkevi özellikleri nedir, kim yaptı ve kaç katlı?

Türkevi Binası nerede, ABD’nin hangi kentinde? Türkevi özellikleri nedir, kim yaptı ve kaç katlı?

ABD'nin New York kentinde bulunan Türkevi binasının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu noktada, Türkevi binası nedir, özellikleri neler, kaç katlı ve kim yaptı gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Erdoğan, Türkevi binasının bir başyapıt olduğunu belirtirken önemine de vurgu yaptı. Peki, Türkevi binası özellikleri nedir, kim yaptı ve kaç katlı? İşte, Türkevi binası özellikleri ve diğer detaylar

ABD'de bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkevi binası, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, yeni Türkevi binasının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, Türkevi binasının özellikleri hakkında bilgi verirken bunun bir başyapıt olduğunu söyledi. Bu doğrultuda, Türkevi binası nerede, özellikleri neler ve kaç katlı sorularının cevapları merak konusu oldu.

TÜRKEVİ BİNASI NEDİR, NEREDE?

ABD'nin New York şehrinde açılan Türkevi resmi bir binadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bu gökdelende ülkenin başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciliği hizmet veriyor. Bina, 35 katlıdır.

TÜRKEVİ BİNASI ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Türkevi binası 171 metre yüksekliğe sahip ve 20 bin metrekare alanda inşa edilmiştir. Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyor ve lale şeklinde gökyüzüne yükseliyor.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip yeni Türkevi binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Türkevi binasının projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

TÜRKEVİ'Nİ KİM YAPTI?

Binanın yapımını Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlendi.

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Türkevi Binası nerede, ABD'nin hangi kentinde? Türkevi özellikleri nedir, kim yaptı ve kaç katlı?
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