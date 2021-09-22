Türkevi Binası nerede, ABD’nin hangi kentinde? Türkevi özellikleri nedir, kim yaptı ve kaç katlı?

ABD'de bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkevi binası, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, yeni Türkevi binasının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Erdoğan, Türkevi binasının özellikleri hakkında bilgi verirken bunun bir başyapıt olduğunu söyledi. Bu doğrultuda, Türkevi binası nerede, özellikleri neler ve kaç katlı sorularının cevapları merak konusu oldu.

TÜRKEVİ BİNASI NEDİR, NEREDE?

ABD'nin New York şehrinde açılan Türkevi resmi bir binadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan bu gökdelende ülkenin başkonsolosluğu ve Birleşmiş Milletler nezdinde daimi temsilciliği hizmet veriyor. Bina, 35 katlıdır.