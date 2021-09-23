15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? 2021 Ek atama takvimi ile öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan 15 bin öğretmen atma başvuruları, branş dağılımı, kontenjan bilgisi gündemin bir numarası durumunda bulunuyor. Daha önce hem MEB hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması ile ilgili müjdeyi vermişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı açıklamada, atama takviminin en kısa sürede yayınlanacağını duyurdu. Buna göre, MEB atama takvimi yayınlandı mı? 15 bin öğretmen ataması ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar;
ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarından görevlendirilmek üzere ataması yapılacak öğretmenlerin belirlenmesi için Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27 Eylül 2021 - 8 Ekim 2021 tarihleri arasında olacak.
15 bin öğretmen ataması için başvuruda bulunan adaylar 12 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları 27 Kasım 2021 tarihinde duyurulacak.
Öğretmen ataması tercihleri 21 Ocak 2022-26 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Adaylar tercih sonuçlarını 31 Ocak 2022'de öğrenebilecek.
Öğretmen Atama Takvimi doğrultusunda yapılacak başvurularda 2020 VE 2021 KPSS puanları geçerli olacak.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
15 Bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı.