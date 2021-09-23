15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu mu? 2021 Ek atama takvimi ile öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjan bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilecek olan 15 bin öğretmen atma başvuruları, branş dağılımı, kontenjan bilgisi gündemin bir numarası durumunda bulunuyor. Daha önce hem MEB hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması ile ilgili müjdeyi vermişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı açıklamada, atama takviminin en kısa sürede yayınlanacağını duyurdu. Buna göre, MEB atama takvimi yayınlandı mı? 15 bin öğretmen ataması ve branş dağılımı belli oldu mu? İşte detaylar;