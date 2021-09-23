Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 15:28

15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?

15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?

Branş dağılımı ve kontenjan bilgisinin açıklanmasının ardından başvuruda bulunacak olan binlerce öğretmen ek atama başvuru tarihleri için bekleyişe geçti. Yayımlanan takvimde başvuru tarihleriyle beraber sözlü sınavlara ilişkin tarih de netleşmişti. Bu noktada “15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman ayın kaçında başlıyor?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte MEB öğretmen ek atama takvimi ile başvuru tarihleri gibi detaylar...

Öğretmen ek atama takvimi ile başvuru tarihleri belli oldu. 15 bin kişinin atanacağı müjdesi ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmişti. Öte yandan son dakika haberiyle bugün atamalara ilişkin kontenjan ve branş dağılımı da açıklandı. Bu kapsamda "15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman ayın kaçında başlıyor?" soruları gündemdeki yerini aldı. Atamanın en fazla yapılacak ilk branş, 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği oldu. Peki, 15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman ayın kaçında başlıyor? İşte detaylar...

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak olan 15 bin öğretmen alımına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımı belli oldu.

Branş ve kontenjan dağlımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de sürekli dile getirdiği gibi temel eğitim alanına öncelik verildiği gözlemlendi. Bu kapsamda en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

Takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında alınacak. Atama sonuçları ise 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

SON DAKİKA | ATAMA TAKVİMİ AÇIKLANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 15 bin yeni öğretmen atamasının müjdesini vermişti.

Erdoğan paylaşımında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRETMEN ATAMASINDA TAKVİM BELLİ OLDU

Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 15 bin öğretmen atamasında takvim belli oldu | Video

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

2020 VE 2021 KPSS PUANLARI İLE BAŞVURULAR ALINACAK

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

ATAMA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ...

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
Son dakika haberi: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
Son dakika haberler: Kayserispor hezimeti sonrası olay sözler! "Galatasaray'da ne işleri var?, Fatih Terim'in yerinde olsam..."
Son dakika: Rosier ile kıyaslanıyordu akşamki penaltı taraftarı çıldırttı! 'Eda Erdem ve Zehra Güneş bile...'
Son dakika haberi: Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher soruşturmasında flaş gelişme! 40 polisten 8'i açığa alındı
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
15 bin öğretmen ek atama başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA