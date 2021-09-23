60 yaşında sahaya kaptan olarak çıktı

Surinam Devlet Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk, sahibi olduğu Moengotapoe takımı ile CONCACAF Şampiyonlar Ligi’nde kaptan olarak sahaya çıktı, 54 dakika oynadı
Futbol dünyasında eşine zor rastlanır olaylardan biri CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde gerçekleşti. Surinam ekibi Moengotapoe'nin sahasında Honduras temsilcisi Olimpia'ya 6-0 mağlupolduğu maçta aynı zamanda kulübün sahibi de olan eski asi lideri ve şimdinin Surinam Başkan Yardımcısı Ronnie Brunswijk sahaya kaptan olarak çıktı ve 54 dakika oynadı. 1961 doğumlu olduğu için 61 numaralı formayı giyen Brunswijk'in oğlu Damian da aynı maçta forvet olarak ter döktü.
İKİ HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Oldukça ilginç bir geçmişi olan Ronnie Brunswijk, 1999 yılında uyuşturucu kaçakçılığı yüzünden Hollanda'da 8, ertesi yıl da Fransa'da 10 yıllık hapis cezaları alsa da Surinam suçluları iade anlaşması yapmadığı için bundan kurtuldu. 2005'te parlamentoya giren Brunswijk, 2020'de başkan yardımcısı oldu.