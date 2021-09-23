Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ali Gücüm kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan istifan eden Ali Gücüm nereli, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 22:03 Son Güncelleme: 23.9.2021 22:04

Ali Gücüm kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan istifan eden Ali Gücüm nereli, kaç yaşında?

Ali Gücüm kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan istifan eden Ali Gücüm nereli, kaç yaşında?

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinden Ali Gücüm’ün istifa ettiği haberi son dakika olarak duyuruldu. Sarı-kırmızılı kulübün KAP’a bildirdiği istifa olayı sonrasında Ali Gücüm ile ilgili detaylar Ali Gücüm kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları üzerinden araştırılıyor. Merak edilen Ali Gücüm kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Galatasaray, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Gücüm'ün istifa ettiğini KAP'a bildirdi. Bu son dakika haberinin ardından Ali Gücüm kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilerek araştırıldı.

ALİ GÜCÜM KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ali Gücüm ile ilgili Galatasaray resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;

Ali Gücüm İstanbul Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun oldu. Birebir marka iletişimi, depolama alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarda 25 yıldan fazla üst düzey yöneticilik yaptı.

Dijital Pazarlama alanında firma sahibi ve yatırımcı

Ali Gücüm'ün yaş ve memleketine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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Ali Gücüm kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan istifan eden Ali Gücüm nereli, kaç yaşında?
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