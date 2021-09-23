Ali Gücüm kimdir? Galatasaray Yönetim Kurulu’ndan istifan eden Ali Gücüm nereli, kaç yaşında?

Galatasaray, Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Gücüm'ün istifa ettiğini KAP'a bildirdi. Bu son dakika haberinin ardından Ali Gücüm kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları merak edilerek araştırıldı.
Ali Gücüm ile ilgili Galatasaray resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle;
Ali Gücüm İstanbul Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun oldu. Birebir marka iletişimi, depolama alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarda 25 yıldan fazla üst düzey yöneticilik yaptı.
Dijital Pazarlama alanında firma sahibi ve yatırımcı
Ali Gücüm'ün yaş ve memleketine ilişkin bir bilgi bulunmuyor.