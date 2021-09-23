Altay-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Yarın akşam Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'TA 9 EKSİK BULUNUYOR

İzmir deplasmanı öncesinde Alex Teixeria, Vida, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Ghezzal, N'Koudou ve Batshuayi sakat, Rosier ise kırmızı kart cezalısı durumunda. Bu futbolculardan Batshuayi'nin kesin durumu bu akşam netleşecek olsa da Ajax maçı öncesi daha fazla oyuncu kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın'ın, golcü futbolcuyu riske etmemek için İzmir'e götürmesi beklenmiyor.