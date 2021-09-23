Barcelona kan kaybetmeye devam ediyor! Cadiz’le berabere kaldılar

Laporta ise konuya ilişkin, "Koeman'ın bir deklarasyon yapacağından son anda haberdar olduk. Basın toplantısına katılma zorunluluğu var. Tabii ki istediği gibi cevap vermekte özgür. Teknik direktörün kararına saygı duyuyoruz ama kaptanlar ve biz son anda bunu öğrendik. Eğer bir karar almak gerekirse alınır." açıklamasında bulunmuştu.

İspanyol basını, Barcelona'nın Koeman ile yollarını ayıracağını iddia ediyor.