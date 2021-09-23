Beşiktaş Valentin Rosier’in bonservisini aldı! İşte Sporting’e ödenecek ücret...

BEŞİKTAŞ ROSİER'İN BONSERVİSİNİ ALDI!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta 1 asist yapan Valentin Rosier, geçen sezon ise 37 maçta 3 gol attı ve 7 asist kaydetti.