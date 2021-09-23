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Giriş Tarihi: 23.9.2021 15:50 Son Güncelleme: 23.9.2021 15:54

Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı! İşte Sporting'e ödenecek ücret...

Beşiktaş Valentin Rosier’in bonservisini aldı! İşte Sporting’e ödenecek ücret...

Beşiktaş, geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den 1 yıllığına kiraladığı Valentin Rosier'in bonservisini aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte Beşiktaş'ın Fransız sağ bek için Sporting'e vereceği bonservis bedeli...

Beşiktaş, geçen sezon Portekiz ekibi Sporting'den 1 yıllığına kiraladığı Valentin Rosier'in bonservisini aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Beşiktaş, Valentine Rosier'in bonservisinin Sporting Lizbon'dan alındığını açıkladı! Siyah beyazlılar Rosier için Portekiz kulübüne 4.800.000 € ödeyecek. Rosier ile de 2024-2025 sezonuna kadar sözleşme imzalandı.

BEŞİKTAŞ ROSİER'İN BONSERVİSİNİ ALDI!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:

"Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 maçta 1 asist yapan Valentin Rosier, geçen sezon ise 37 maçta 3 gol attı ve 7 asist kaydetti.

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Beşiktaş Valentin Rosier'in bonservisini aldı! İşte Sporting'e ödenecek ücret...
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