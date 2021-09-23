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Giriş Tarihi: 23.9.2021 17:55 Son Güncelleme: 23.9.2021 18:14

Beşiktaş'ta sakatlıklar can yakıyor! Larin ve Batshuayi için açıklama geldi...

Beşiktaş’ta sakatlıklar can yakıyor! Larin ve Batshuayi için açıklama geldi...

Süper Lig'de bu sezonun şampiyonluk adayları arasında yer alan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Cyle Larin ve Michy Batshuayi gibi önemli isimlerinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş, son haftalarda yoğun fikstürün etkisiyle birlikte üst üste sakat vermeye devam ediyor. Süper Lig'in son haftasında Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar, rakibinin skoru 3-3'e getirmesine engel olamamıştı.

Siyah-beyazlılarda Alex Teixeira, N'Koudou, Vida, Necip Uysal, Mehmet Topal, Ghezzal, Batshuayi, Larin ve Welinton sakat oyuncular arasında.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle...

"Futbol Takımımızın Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin'in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Beşiktaş'ta sakatlıklar can yakıyor! Larin ve Batshuayi için açıklama geldi...
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