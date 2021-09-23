Hatay gümbür gümbür

Mame Diouf’un 2 golüyle Göztepe’yi deviren bordobeyazlılar, art arda 4’üncü galibiyetini alıp, ligde maç fazlasıyla 2’nci sıraya yükseldi
Süper Lig'in formda ekiplerinden Atakaş Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0'lık sonuçla devirerek çıkışını sürdürdü. Maçın 30. dakikasında kafa vuruşu direğe takılan Mame Diouf, 35'te ise yinekafayla şansını denedi ve bu kez fileleri havalandırmayı başardı. İlk yarı bu sonuçla biterken, ikinci devrede Göztepe oyunu karşı alana yıktı. Ancak 75'te İzmir ekibindeBeykan, Kamil Ahmet'e ayağınıntabanıyla yaptığı sert faulü nedeniyleVAR uyarısı sonrası kırmızıkart gördü. Bu dakikadan sonra bordo- beyazlılar ipleri eline alırken, Diouf 78'de bir kez daha sahneye çıkıp sert bir şutla skoru belirledi. Hatay üst üste 4. galibiyetini alırken Göztepe, İzmir derbisinin ardından yine yenildi.