Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül reyting sonuçları ile hangi dizi, film ya da program birinci oldu?
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:57

Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül reyting sonuçları ile hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül reyting sonuçları ile hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Çarşamba akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün Total, AB ve ABC1 sıralaması merak ediliyor. 22 Eylül yayın akışına göre Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV ve TRT 1 ekranlarında çeşitli programlar, filmler ve diziler ekranlara geldi. Gecenin galibi ise televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül reyting sonuçlarına göre kim birinci oldu? Detaylar haberimizde

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok yapım reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D ve TRT 1 ekranlarında çeşitli film, program ya da diziler ekranlara geldi. Bilindiği üzere, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, 22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da yarışma programı birinci oldu? İşte, 22 Eylül reyting sonuçları hakkında bilgiler

22 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Eylül 2021 Çarşamba gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Eylül'ün reyting sonuçları ise şu şekilde...

TOTAL İLK 10 PROGRAM - 21 EYLÜL

  1. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
  2. AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV
  3. MASUMLAR APARTMANI TRT 1
  4. MASTERCHEF TURKIYE TV8
  5. ESRA EROL'DA ATV
  6. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
  7. EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX
  8. ATV ANA HABER ATV
  9. SHOW ANA HABER SHOW TV
  10. MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM - 21 EYLÜL

  1. MASUMLAR APARTMANI TRT 1
  2. SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
  3. EVLILIK HAKKINDA HER SEY FOX
  4. MASTERCHEF TURKIYE TV8
  5. AMAN REIS DUYMASIN (T.S) ATV
  6. MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
  7. MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
  8. ESRA EROL'DA ATV
  9. HAVA DURUMU KANAL D
  10. ATV ANA HABER ATV

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İstanbul'da sırra kadem basmıştı: Arda Yurtseven'den acı haber! Arda Yurtseven neden öldü?
Son dakika haberler | Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
CHP'li Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan dedi: Beni ihraç etmeye güçleri yetmez
Son dakika: Fatih Terim farklı mağlubiyet sonrası o tarihi işaret etti! 'Sorumlunun kim olduğu...'
SON DAKİKA | Kamuya 100 bin yeni personel alınacak: Kamu personel alımları ilanları tek tek yayınlandı
Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores bunu ilk kez açıkladı! 'Ölmeden önce geri dön...'
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler’in düğününde korku dolu anlar! Melodi Elbirliler’in gelinliği yanıyordu!
Son dakika haberi: Erman Toroğlu Adana Demirspor'un golünü yorumladı! Beşiktaşlılar itiraz etmişti... Faul var mı?
SON DAKİKA | FED faiz kararı açıklandı! FED faiz kararı ne oldu, değişti mi? FED faiz kararı sonrası altın ve dolar kuru ne oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül reyting sonuçları ile hangi dizi, film ya da program birinci oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA