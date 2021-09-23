Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Eylül reyting sonuçları ile hangi dizi, film ya da program birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Dün akşam televizyon ekranlarında birçok yapım reyting sonucu için birincilik mücadelesi verdi. ATV, TRT 1, Show TV, Kanal D ve TRT 1 ekranlarında çeşitli film, program ya da diziler ekranlara geldi. Bilindiği üzere, reyting sonuçları, Total, AB ve ABC1 olarak farklı sıralamaları içeriyor. Peki, 22 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, film ya da yarışma programı birinci oldu? İşte, 22 Eylül reyting sonuçları hakkında bilgiler