Son olarak 19 Eylül'de gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, haftanın ilk çekilişiyle bu akşam Milli Piyango TV ekranlarında yer alıyor. Saat 20:00'de gerçekleştirilen çekilişin sonuçları pek çok kişi tarafından takip edilirken, Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Şans Topu sonuçları görüntüleme linki!

ŞANS TOPU NE KADAR DEVRETTİ?

Son çekilişin ardından bugün yapılacak olan çekilişle ilgili araştırmalar arasında ikramiye tutarı da yer alıyor. Milli Piyango Online'da yer alan rakamlara göre, son çekiliş 399.917,09 ₺ devretti.