Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:29 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:29

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

22 Eylül Şans Topu çekilişi ile 400 bin TL’ye yakın ikramiye için şans oyunu oynayan pek çok vatandaş MPİ bilet sorgulama ekranı ile çekiliş sonuçlarını takip ediyor. Her çekilişte binlerce kişiye kazandıran Şans Topu sonuçları son dakika olarak saat 20:00 itibariyle duyuruluyor. İşte Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ve görüntüleme ekranı!

Son olarak 19 Eylül'de gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi, haftanın ilk çekilişiyle bu akşam Milli Piyango TV ekranlarında yer alıyor. Saat 20:00'de gerçekleştirilen çekilişin sonuçları pek çok kişi tarafından takip edilirken, Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ile Şans Topu sonuçları görüntüleme linki!

ŞANS TOPU NE KADAR DEVRETTİ?

Son çekilişin ardından bugün yapılacak olan çekilişle ilgili araştırmalar arasında ikramiye tutarı da yer alıyor. Milli Piyango Online'da yer alan rakamlara göre, son çekiliş 399.917,09 ₺ devretti.

22 EYLÜL ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Bugünün kazanan numaraları çekilişin ardından belli oldu. Şans Topu'nun kazanan rakamları şu şekilde:

3, 13, 14, 22, 32, 8 (JOKER)

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

Sen Seç!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 22 Eylül Şans Topu sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
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