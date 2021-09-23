Geçtiğimiz günlerde MPİ tarihinin bir rekoru olan 212 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarını 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden 1 kişiye kazandıran MPİ Sayısal Loto oyununda sonuçlar, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle duyuruldu. MPİ Sayısal Loto sonuçları ile ilgili bilgi sahibi olmak ve kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyen şans oyunu severler 22 Eylül MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (22 EYLÜL)

Milli Piyango Online ile 22 Eylül MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;