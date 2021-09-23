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Giriş Tarihi: 23.9.2021 11:19 Son Güncelleme: 23.9.2021 11:41

Son dakika: Beşiktaş'ın 4 antrenörü ve 2 kulüp görevlisi PFDK'ye sevk edildi! Balotelli...

Son dakika: Beşiktaş’ın 4 antrenörü ve 2 kulüp görevlisi PFDK’ye sevk edildi! Balotelli...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında oynanan olaylı Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası Beşiktaş antrenörlerinden Murat Şahin, Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan ve Stefano Marrone ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem, PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Adana Demirspor'dan da kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi. Balotelli PFDK'ye sevk edildi...

Son dakika haberi... TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Mario Balotelli, PFDK'ye sevk edilmedi.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan olaylı Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası Beşiktaş antrenörlerinden Murat Şahin, Ozan Köprülü, Hakan Çalışkan ve Stefano Marrone ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ve Erdal Erdem, PFDK'ye sevk edildi. Ayrıca Adana Demirspor'dan da kulüp görevlisi Oğuzhan Delen PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya sevk raporları şöyle;

1- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın 21.09.2021 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü MURAT ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü yardımcı antrenörü OZAN KÖPRÜLÜ'nün aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü HAKAN ÇALIŞKAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü antrenörü STEFANO MARRONE'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET CAN OTAY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021/2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü görevlisi ERDAL ERDEM'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 21.09.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi OĞUZHAN DELEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Son dakika: Beşiktaş'ın 4 antrenörü ve 2 kulüp görevlisi PFDK'ye sevk edildi! Balotelli...
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