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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Thiam durmuyor

Thiam durmuyor
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Kayserispor'un yolunu tutan Mame Thiam dün maçın yıldızı olmayı başardı. 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe forması altında 30 lig maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken, bu sezon ise dün attığı iki golle beraber gol sayısını 4 maçta 3'e çıkardı. Thiam, Kasımpaşa maçında bir tane de gol pası vermişti.

KARAMAN'DAN G.SARAY'A 2'DE 2
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a karşı üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen sezon Ankaragücü'nün başındayken güçlü rakibini Başkent'te 2-0 mağlup eden Karaman, dün de Kayserispor ile bu sefer 3-0'lık galibiyete imza atmayı başardı.

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Thiam durmuyor
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