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Giriş Tarihi: 23.9.2021 07:41 Son Güncelleme: 23.9.2021 07:41

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?

Bu senenin takvimine göre; YKS ek tercihleri 23 Eylül gecesi son bulacak. Tercihlerini şimdiden tamamlayanlar ise YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi öğrenmek istiyor. ÖSYM tarafından erişime açılacak olan ek tercih sonuçlarının Ekim ayında duyurulması beklenirken ÖSYM AİS ekranı üzerinden adaylar sonuç sorgulama yapabilecekler. Peki; YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 YKS ek tercih sonuçları için gözler ÖSYM’ye çevrildi!

YKS ek tercih işlemlerinin bitmesine sayılı saatler kala, işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından YKS ek tercih sonuçları sorgulaması yapılıyor. Yapılan açıklamaya göre; 20 Eylül'de başlayan tercih işlemleri 23 Eylül'de belirtilen saat diliminde son bulacak. YKS ek tercih sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Gözler YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'ye çevrildi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den tarih açıklaması gelmedi ancak geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında sonuçların ekim ayında duyurulması bekleniyor.

TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS ek tercih sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından öğrenilecek. EK tercih değerlendirmeleri T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yayınlanacak.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile sorgulayacak. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN ALINACAK?

Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021 YKS ek tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?
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