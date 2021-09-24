Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 24.9.2021 07:18 Son Güncelleme: 24.9.2021 07:19

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir?

ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. ALES/2 81 ildeki 90 merkezde yapıldı ve adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulandı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise “ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM ile 2021 ALES sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte 2021 ALES sonuçları için ÖSYM tarafından belirtilen tarih ve bilgiler.

ÖSYM 2021 takvimine göre; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Ekim ayında erişime açılacak olan ALES sonuçlarını bekleyen adaylar sürece yönelik araştırmalar yapıyorlar. Bilindiği üzere; ALES sınav sonuçları T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2021 ALES sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açılacak. ALES sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Takvime göre ALES/2 sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde yayınlanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

2021-ALES/2 SINAVI TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada "19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Açıklamalar art arda...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz
23 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 23 Eylül korona tablosu ve bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı ilanı! 4 bin TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 ALES sonuçları sorgulama nasıl yapılır, nereden öğrenilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA