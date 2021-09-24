Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ayakta kalan tek isim Assunçao
Giriş Tarihi: 24.9.2021

Ayakta kalan tek isim Assunçao

Ayakta kalan tek isim Assunçao
TRANSFERIN son günü Galatasaray'a gelen Gustavo Assunçao, Kayserispor maçında ayakta kalan tek isimdi. Takım halinde 105 km koşan sarı-kırmızılılarda Assunçao 11 km mesafe kat etti. Brezilyalı orta saha Göztepe maçında da forma giyecek, Taylan'ın yerine Berkan 11'e girecek. Assunçao, Kayseri karşısında kullandığı 1 şutta isabet sağlayamazken, %91 pas isabeti kaydetti. Bir hava topu kapan oyuncu toplamda 70 başarılı pas kullandı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan 21 yaşındaki isim, 100 bin Euro'ya kiralanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil TOGG fiyatı ne kadar olacak? Açıklama geldi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi? Açıklamalar art arda...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü çarpıcı mesajlar: Olası bir Afgan göçünü kabul etmeyeceğiz
23 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 23 Eylül korona tablosu ve bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı ilanı! 4 bin TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayakta kalan tek isim Assunçao
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA