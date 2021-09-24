Ayakta kalan tek isim Assunçao

TRANSFERIN son günü Galatasaray'a gelen Gustavo Assunçao, Kayserispor maçında ayakta kalan tek isimdi. Takım halinde 105 kmkoşan sarı-kırmızılılardaAssunçao 11 km mesafekat etti. Brezilyalı orta saha Göztepe maçında da forma giyecek, Taylan'ın yerine Berkan 11'e girecek. Assunçao, Kayseri karşısında kullandığı 1 şutta isabet sağlayamazken, %91 pas isabeti kaydetti. Bir hava topu kapan oyuncu toplamda 70 başarılı pas kullandı. Güncelpiyasa değeri 7 milyonEuro olan 21 yaşındakiisim, 100 bin Euro'yakiralanmıştı.