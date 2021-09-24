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Giriş Tarihi: 24.9.2021 07:11 Son Güncelleme: 24.9.2021 07:11

Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

Kredi faiz oranları ile ilgili son durum vatandaşların çeşitli nedenlerle gün içerisinde gündemine yer alan konular arasında yer alıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar bu noktada en düşük faiz oranı olan bankayı tercih etmek isterken her banka müşterileri için çeşitli kampanyalar yayımlıyor. Başta devlet bankaları olmak üzere pek çok banka dönem dönem uygun fiyatlı kredi faiz oranlarını açıklıyor. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ve tüm detaylar...

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021 ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar, bankaların kredi paketlerine olan ilgi ve talepleri de arttırmıştı. Özellikle kamu bankaları tarafından sunulan kredi paketleri çokça tercih ediliyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel kredi faiz oranlarında son durum...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.59

Taşıt kredisi: 1.59

Konut kredisi: 1.37

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.50'den

İhtiyaç Kredisi: 1.55

Konut Kredisi: 1,37

HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1,63

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38

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Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
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