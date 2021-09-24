Beşiktaş’ta U19 takımından Emirhan, Koray ve Berkay kadroda alındı!

Beşiktaş, Dortmund ve Adana Demirspor maçları sonrası yaşanan sakatlıklarla baş etmeye çalışıyor. Son olarak Batshuayi ve Montero'nun kadrodan çıkarıldığı açıklanmışt.
Beşiktaş, U19 takımından Emirhan Delibaş, Koray Yağcı ve Berkay Vardar'ın Altay maçı kadrosuna dahil edildiğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TAN MONTERO AÇIKLAMASI
"Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır."
BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayan önemli isimler sakatlıkları sebebiyle bugünkü Altay maçında forma giyemeyecek. Bu isimler şöyle; Vida, Welinton, Necip, M. Topal ,Ghezzal, Batshuayi, N'Koudou, Alex Teixeira, Larin, Montero ve Rosier.