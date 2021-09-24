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Giriş Tarihi: 24.9.2021 07:16 Son Güncelleme: 24.9.2021 07:17

Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileklerinizi iletin! 24 Eylül 2021 En güzel, resimli, anlamlı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri!

Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileklerinizi iletin! 24 Eylül 2021 En güzel, resimli, anlamlı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri!

Mübarek Cuma gününün gelmesi ile birlikte “Hayırlı Cumalar” dileklerini çevresindekilere göndermek isteyen binlerce vatandaş “Cuma mesajları ve sözleri” araştırması yapıyor. Kardeşlik ve sevgi bağının güçlendiği, duaların edildiği, namazların kılındığı bu önemli günde vatandaşlar ailelerine, arkadaşlarına, akrabalarına en güzel, anlamlı, resimli ve dualı Cuma mesajlarını iletmek istiyor. Bu başlık altından; Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilir, sizler de sevdiklerinize Hayırlı Cumalar dileklerinizi iletebilirsiniz.

Cuma mesajları araştırmaları, sabah saatleri itibarıyla yapılmaya başlandı. Her hafta Perşembe gecesi itibarıyla en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alan Cuma mesajları ve sözlerini WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter üzerinden sevdiklerine iletmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Sevgi, barış ve kardeşlik bağının güçlendiği, birlik ve beraberlik duygusunun kuvvetlendiği bu önemli günde dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. İşte en güzel ve resimli Cuma mesajları 24 Eylül 2021.

CUMA MESAJLARI - HAYIRLI CUMALAR

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

"Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar"

Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)

RESİMLİ, DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar..

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar.

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar..

"Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar"

"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.".

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah'dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın." (Ebû Dâvûd, Cihâd 70).

Kendilerine: "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" dendiği zaman, "Bizler sadece ıslah edicileriz" derler. İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir. [ Bakara Suresi 11-12. Ayet ]Cumanızı tebrik ederim.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar..

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Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dileklerinizi iletin! 24 Eylül 2021 En güzel, resimli, anlamlı ve dualı Cuma mesajları ve sözleri!
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