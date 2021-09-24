Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgisi
Giriş Tarihi: 24.9.2021 09:48

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgisi

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgisi

İslam aleminin büyük huzura eriştiği Cuma gününün gelmesiyle beraber Cuma namazı kılınışı merak ediliyor. Bilindiği üzere abdest almak ve Cuma namazında okunacak dualar, sureler hakkında bilgi edinmek de büyük önem taşıyor. İslam alemi cemaatle kılacağı namaz öncesi okunacak duaları, sureleri ve namaz kılınışını en doğru kaynaktan öğrenmeye çalışıyor. Tam bu noktada Diyanet bilgileri ile namaz kılınışı araştırılıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgisi ile ilgili detaylar…

Cuma namazı kılınışı ile ilgili sorgulamalar bugünün gelmesiyle beraber araştırılıyor. Bu güzel ve anlamlı günde namaz ibadetini yerine getirmek ve dualar edecek olan Müslüman vatandaşlarımız, haftada 1 kez kılınan Cuma namazına gidiyor. Bu noktada namaz kılınışı, dualar, abdest alınış bilgileri araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgisi

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.

Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

Boyun mesh edilir

Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

Ayaklar yıkanır

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a çok sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 5 zincir markete operasyon! ABD ve anlaşmalar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
Son dakika: Beşiktaş taraftarından Serdar Ortaç'a büyük tepki! Hakaretlerden sonra suç duyurusu...
Yerli aşı Turkovac için son dakika haberi: Çok az kaldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve abdest alınış bilgisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA