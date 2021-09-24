Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan GSB sözleşmeli antrenör alımı başvuruları sürüyor. Başvurular, Eylül ayının son haftasına kadar devam edecek ve işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak. Konu ile ilgi bilgi edinmek isteyen ve başvuruda bulunacak olan adaylar ise "GSB antrenör alımı başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor? 2021 GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte GSB antrenör alımı başvuru şartları ve tarihlere ilişkin bilgiler.