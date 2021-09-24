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Giriş Tarihi: 24.9.2021 07:19 Son Güncelleme: 24.9.2021 07:19

GSB antrenör alımı başvuru tarihleri: 2021 GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl yapılır ve nereden?

GSB antrenör alımı başvuru tarihleri: 2021 GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl yapılır ve nereden?

Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB antrenör alımı başvuruları hakkında araştırmalar sürüyor. 20 Eylül 2021 tarihinde alınmaya başlanan başvuruların ardından GSB antrenör alımı başvuru şartları merak edilirken aynı zamanda işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağı da araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; GSB antrenör alımı başvuru tarihleri neler? 2021 GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte sürece yönelik bilgiler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan GSB sözleşmeli antrenör alımı başvuruları sürüyor. Başvurular, Eylül ayının son haftasına kadar devam edecek ve işlemler e-Devlet üzerinden yapılacak. Konu ile ilgi bilgi edinmek isteyen ve başvuruda bulunacak olan adaylar ise "GSB antrenör alımı başvuruları ne zaman başlıyor/bitiyor? 2021 GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte GSB antrenör alımı başvuru şartları ve tarihlere ilişkin bilgiler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1000 Sözleşmeli Antrenör alımı başvuruları 20 Eylül 2021 tarihi saat 10.00 itibari ile başlayacak. Adaylar 27 Eylül 2021 tarihi saat 17.00'ye kadar e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda başvurularını yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde beden eğitimi veya spor eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

4) 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

6) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

7) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

8) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

9) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

10) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

11) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır),

2) Başvuru yapacağı pozisyona uygun ve ek-1 sayılı listede belirtilen branşta en az temel antrenörlük (ikinci kademe) düzeyinde antrenörlük belgesi,

3) Ek-2 beyan formu başvuru sisteminde belirtilen yerlere yüklenecektir.

- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarını Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

- Başvuruda istenen belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

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GSB antrenör alımı başvuru tarihleri: 2021 GSB sözleşmeli antrenör alımı başvurusu nasıl yapılır ve nereden?
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