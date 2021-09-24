Mete Gazoz ve Ecem Açıkgöz bronz madalya kazandı!

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu Açık Hava Finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

MİLLİ TAKIM BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU



2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ikili Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura'dan oluşan Japon Karışık Takımı'na karşı setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.