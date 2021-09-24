Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mete Gazoz ve Ecem Açıkgöz bronz madalya kazandı!
Giriş Tarihi: 24.9.2021 20:29 Son Güncelleme: 24.9.2021 21:15

Mete Gazoz ve Ecem Açıkgöz bronz madalya kazandı!

Mete Gazoz ve Ecem Açıkgöz bronz madalya kazandı!

ABD'deki Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'ün oluşturduğu Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya kazandı.

2021 yılının son açık hava etkinliği olan ve Dünya Okçuluk Federasyonu Açık Hava Finalleri öncesi tüm dünyadan gelen sporcuların kıyasıya ter döktüğü turnuvada Klasik Yay Karışık Milli Takımı, bronz madalya maçında Japonya ile karşı karşıya geldi.

MİLLİ TAKIM BRONZ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ikili Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Takaharu Furukawa ve Miki Nakamura'dan oluşan Japon Karışık Takımı'na karşı setlerde 6-2'lik üstünlük sağlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a çok sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 5 zincir markete operasyon! ABD ve anlaşmalar...
Bankaların kredi faiz oranları güncellendi - Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika: Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe eleştirisi!
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
45 iş kolunda erken emeklilik imkanı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mete Gazoz ve Ecem Açıkgöz bronz madalya kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA