POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 - 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakat sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis memuru olmak isteyen ve seçme aşamaları ve mülakatlara katılan adaylar merakla "27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakat sonuçları ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;