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Giriş Tarihi: 25.9.2021 00:50 Son Güncelleme: 25.9.2021 00:53

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 - 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 - 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Lisans mezunları arasından alım yapılan Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakat sonuçları adaylar tarafından merak edile 27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Merak konusu olan edile POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakat sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis memuru olmak isteyen ve seçme aşamaları ve mülakatlara katılan adaylar merakla "27. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) mülakat sonuçları ve diğer tüm detaylara ilişkin bilgiler şöyle;



27. dönem POMEM mülakat sonuçları tarihi henüz belli olmazken, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan 27. Dönem POMEM alımları kılavuzunda sınav sonuçlarına ilişkin şu bilgiler yer alıyor.



SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.



Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

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POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2021 - 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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