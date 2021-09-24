Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Erling Haaland muhteşem istatistiklerine bu sezon da devam ediyor. Norveçli golcü bu sezon Bundesliga'da 5 maça çıktı ve 7 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Beşiktaş ağlarını sarsan Haaland'ın sezon sonunda Borussia Dortmund'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haaland'ın gitmek istediği takım da belli oldu.
ESKİ İNGİLİZ YILDIZ HAALAND'IN GÖNLÜNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI!
İngiltere milli takımında da uzun süre forma giyen kanat oyuncusu Steve McManaman, Erling Haaland'ın geleceği hakkında konuştu.
DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE!
Hem Real Madrid hem Bayern Münih hem PSG hem Manchester City hem de Real Madrid, genç yıldızı transfer etmek istiyor.
Futbola Liverpool altyapısında başlayan daha sonra Real Madrid'e transfer olan bu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadronun bir parçası olan Steve McManaman, Los Galacticos kadrosunun içindeydi.
Kariyerinin son yıllarında Manchester City forması giyen McManaman, Haaland'ın Real Madrid'te forma giymek istediğini açıkladı!
McManaman, Haaland transferi için şöyle konuştu: 'Haaland'ın Real Madrid'e gitmek istediğini biliyorum. Real Madrid'in de onaihtiyacı var.
Liverpool'un da Haaland'ı istediği konusunda bazı haberler var ama ben Liverpool'un Haaland'ı alabileceğini düşünmüyorum. O Real Madrid'in adını ve kültürünü seviyor.
Liverpool mali detaylar nedeniyle transferde sonuç alamayabilir. Haaland kalibresinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamak gerçekten çok güç.
Mino Raiola sadece Haaland için değil kendisi için de bir ton para istiyor ve Liverpool'un bu parayı vereceğine inanmıyorum.'
Erling Haaland Bundesliga'da inanılmaz bir performansla oynuyor. Norveçli golcü bu zamana dek Dortmund formasıyla ligde 48 maç oynadı ve 47 gol attı.
GEÇEN SEZON DEVLER LİGİ'NİN KRALI OLDU!
Erling Haaland, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. Kariyerinde oynadığı 17 Şampiyonlar Ligi maçında 21 gol atan Haaland, bu sezon oynadığı ilk Devler Ligi maçında da Beşiktaş ağlarını sarsmayı başardı.
Haaland, Borussia Dortmund formasıyla toplamda 67 maça çıkıp 68 gol attı.