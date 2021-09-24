Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! 'Mino Raiola kendisi için de...'
Giriş Tarihi: 24.9.2021 16:10 Son Güncelleme: 24.9.2021 16:26

Real Madrid'in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! 'Mino Raiola kendisi için de...'

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Dünya futbolunun en önemli yetenekleri arasında gösterilen Erling Haaland için dev bir iddia geldi! 2000 doğumlu Haaland'ın kulübü Borussia Dortmund ile sözleşmesi 2024 yılında bitiyor. 2020'de 20 milyon Euro bedelle transfer edilen Haaland için şimdilerde 150 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli konuşuluyor.

Erling Haaland muhteşem istatistiklerine bu sezon da devam ediyor. Norveçli golcü bu sezon Bundesliga'da 5 maça çıktı ve 7 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Beşiktaş ağlarını sarsan Haaland'ın sezon sonunda Borussia Dortmund'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haaland'ın gitmek istediği takım da belli oldu.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

ESKİ İNGİLİZ YILDIZ HAALAND'IN GÖNLÜNDEKİ TAKIMI AÇIKLADI!

İngiltere milli takımında da uzun süre forma giyen kanat oyuncusu Steve McManaman, Erling Haaland'ın geleceği hakkında konuştu.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE!

Hem Real Madrid hem Bayern Münih hem PSG hem Manchester City hem de Real Madrid, genç yıldızı transfer etmek istiyor.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Futbola Liverpool altyapısında başlayan daha sonra Real Madrid'e transfer olan bu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kadronun bir parçası olan Steve McManaman, Los Galacticos kadrosunun içindeydi.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Kariyerinin son yıllarında Manchester City forması giyen McManaman, Haaland'ın Real Madrid'te forma giymek istediğini açıkladı!

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

McManaman, Haaland transferi için şöyle konuştu: 'Haaland'ın Real Madrid'e gitmek istediğini biliyorum. Real Madrid'in de onaihtiyacı var.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Liverpool'un da Haaland'ı istediği konusunda bazı haberler var ama ben Liverpool'un Haaland'ı alabileceğini düşünmüyorum. O Real Madrid'in adını ve kültürünü seviyor.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Liverpool mali detaylar nedeniyle transferde sonuç alamayabilir. Haaland kalibresinde bir oyuncuyla sözleşme imzalamak gerçekten çok güç.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Mino Raiola sadece Haaland için değil kendisi için de bir ton para istiyor ve Liverpool'un bu parayı vereceğine inanmıyorum.'

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Erling Haaland Bundesliga'da inanılmaz bir performansla oynuyor. Norveçli golcü bu zamana dek Dortmund formasıyla ligde 48 maç oynadı ve 47 gol attı.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

GEÇEN SEZON DEVLER LİGİ'NİN KRALI OLDU!

Erling Haaland, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı oldu. Kariyerinde oynadığı 17 Şampiyonlar Ligi maçında 21 gol atan Haaland, bu sezon oynadığı ilk Devler Ligi maçında da Beşiktaş ağlarını sarsmayı başardı.

Real Madrid’in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! ’Mino Raiola kendisi için de...’

Haaland, Borussia Dortmund formasıyla toplamda 67 maça çıkıp 68 gol attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 5 zincir markete operasyon! ABD ve anlaşmalar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a çok sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
45 iş kolunda erken emeklilik imkanı
Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika: Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe eleştirisi!
Son dakika haberi: Kötü gidiş sonrası fatura o yıldızlara çıktı! Ocak ayında sürprizler var Gomis...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'in eski yıldızı Erling Haaland hakkındaki gerçeği açıkladı! 'Mino Raiola kendisi için de...'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA