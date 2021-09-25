Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 07:22 Son Güncelleme: 25.9.2021 07:23

Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları tamamlanırken Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları sorgulaması başladı. 14 Haziran’da sona eren sınavın üzerinden uzun süre geçmesine rağmen sonuçlar henüz açıklanmadı. Son olarak Mülakatların Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor. Peki Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları son günlerde sık sık sorgulanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 14 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler hakimlik mülakat sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2021 Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!

HAKİMLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HSK'nın adaylara yönelik değerlendirmesinde sona gelindi. Sonuçlar Adalet Bakanlığı resmî internet adresinden yayımlanacak. Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatlarına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından yapılan adayların mesleğe kabullerine yönelik değerlendirmede son aşamaya gelindiği öğrenilirken, sonuçlar Adalet Bakanlığının resmî internet adresinde yayımlanacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 14 Haziran tarihinde tamamlanmış ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından adayların mesleğe kabullerine ilişkin değerlendirme aşamasına geçilmişti.

Edinilen bilgiye göre; Adli Yargı Hakim adaylarının mesleğe kabullerine ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi tarafından yapılan çalışmalar titizlikle devam ederken, değerlendirmede sona gelindi.

Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından mülakat sonuçları, bakanlığın resmî internet adresinde erişime açılacak.

ADLİ VE İDARİ YARGI HAKİM VE SAVCISI OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

Türk vatandaşı olmak,

Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Kamu haklarından yasaklı olmamak,

Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk beş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.

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Adalet Bakanlığı hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? 2021 Hakimlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
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