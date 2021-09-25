Adana Demirspor’dan gövde gösterisi! Balotelli üst üste 3 maçı da boş geçmedi...

Süper Lig'in 7. haftasında, geçen hafta Beşiktaş karşısında 3-0'dan 3-3'e dönen Adana Demirspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 12'de Yunus Akgün, 62'de Steven Caulker (k.k), 65'te Mario Balotelli ve 78'de penaltıdan Britt Assombalonga kaydetti. Karşılaşmada Mario Balotelli'nin 2 golü de ofsayta takıldı.
BALOTELLI ÜST ÜSTE 3. MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ!
Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarında da gol atan Balotelli, Gaziantep FK maçını da boş geçmedi ve ligdeki 3. golünü attı.
Bu sonuçla Adana Demirspor, 9 puana yükselirken Gaziantep FK 8 puanda kaldı.