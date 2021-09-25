N'SAKALA İSYAN ETTİRDİ!
Beşiktaş taraftarı Kenan Karaman ve N'Sakala'ya isyan etti. Dün akşam sol bek pozisyonu yerine sağ bekte forma giyne N'Sakala performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
Kappel'in attığı ilk golde topu kaptıran ve takımına golü yediren N'Sakala, ikinci golde de Bamba'yı kaçırdı. Tecrübeli golcü de sakin bir vuruşla Mert Günok'u avladı.
KENAN KARAMAN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Şenol Güneş'in milli takımda süre verdiği Kenan Karaman, Beşiktaş kariyerine iyi başlamadı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında golle tanışamayan gurbetçi oyuncu, ilk yarıda bir gol buldu fakat VAR kararı sonrası gol iptal edildi.
Kenan Karaman kaçırdığı gollerle taraftardan tepki aldı.
TRABZONSPOR VE KONYASPOR TEK BAŞINA KALDI!
Beşiktaş'ın, Altay'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de bu sezon mağlubiyet almayan iki takım kaldı. Trabzonspor ve Konyaspor bu sezon mağlubiyet yaşamadı.