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Giriş Tarihi: 25.9.2021 10:02

Beşiktaş taraftarından Kenan Karaman ve N'Sakala'ta tepki! 'Bir daha asla...'

Beşiktaş taraftarından Kenan Karaman ve N’Sakala’ta tepki! ’Bir daha asla...’

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, son iki haftada 5 puan kaybetti. Önce 3-0 öne geçtiği Adana Demirspor maçında puan kaybeden siyah beyazlılar 11 eksikle çıktığı Altay deplasmanında da son dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu. Beşiktaş, bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Taraftardan iki oyuncuya tepki vardı...

Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon Süper Lig'de 7 maça çıkan ve 4 galibiyet alan Beşiktaş, Adana Demirspor maçının ardından Altay karşısında da puan kaybetti. Lig'in 7. haftasına mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, Güven Yalçın ile öne geçti fakat skoru koruyamadı. N'Sakala'nın hataları maça damga vurdu.

N'SAKALA İSYAN ETTİRDİ!

Beşiktaş taraftarı Kenan Karaman ve N'Sakala'ya isyan etti. Dün akşam sol bek pozisyonu yerine sağ bekte forma giyne N'Sakala performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Kappel'in attığı ilk golde topu kaptıran ve takımına golü yediren N'Sakala, ikinci golde de Bamba'yı kaçırdı. Tecrübeli golcü de sakin bir vuruşla Mert Günok'u avladı.

KENAN KARAMAN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Şenol Güneş'in milli takımda süre verdiği Kenan Karaman, Beşiktaş kariyerine iyi başlamadı. Süper Lig'in ilk 7 haftasında golle tanışamayan gurbetçi oyuncu, ilk yarıda bir gol buldu fakat VAR kararı sonrası gol iptal edildi.

Kenan Karaman kaçırdığı gollerle taraftardan tepki aldı.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR TEK BAŞINA KALDI!

Beşiktaş'ın, Altay'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de bu sezon mağlubiyet almayan iki takım kaldı. Trabzonspor ve Konyaspor bu sezon mağlubiyet yaşamadı.

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Beşiktaş taraftarından Kenan Karaman ve N'Sakala'ta tepki! 'Bir daha asla...'
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