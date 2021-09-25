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Giriş Tarihi: 25.9.2021 17:15 Son Güncelleme: 25.9.2021 17:34

Beşiktaş'a 3 sakatlık daha ve 1 de Covid-19 şoku! Ajax maçında...

Beşiktaş’a 3 sakatlık daha ve 1 de Covid-19 şoku! Ajax maçında...

Beşiktaş'ta art arda yaşanan sakatlıklardan sonra bir de Covid-19 şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada İspnayol stoper Francisco Montero'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş, Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman'ın sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ayrıca Siyah-beyazlılarda İspanyol stoper Francisco Montero'nun da Covid-19'a yakalandığı belirtildi. 4 oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile deplasmanda oynadığı müsabakada sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'e Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a ise Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılmıştır.

Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde, Atiba ile Pjanic'in uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Altay müsabakasında sol el ikinci parmağında yaralanma gerçekleşen futbolcumuz Kenan Karaman'ın yapılan kontroller neticesinde parmağında kırık (2. Proksimal falanks) tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, Altay müsabakası öncesi Futbol Takımımıza uygulanan rutin Covid-19 PCR testlerinde negatif sonuç alınmasına rağmen kampta semptom göstermesi nedeniyle sağlık ekibimizce izolasyon uygulanarak karantina koşullarında İstanbul'a nakledilen futbolcumuz Francisco Montero'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan Covid-19 PCR testinde pozitif bulguya rastlanmıştır. Montero'nun izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaş'a 3 sakatlık daha ve 1 de Covid-19 şoku! Ajax maçında...
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