Beşiktaş’a 3 sakatlık daha ve 1 de Covid-19 şoku! Ajax maçında...

Beşiktaş, Miralem Pjanic, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman'ın sakatlıklarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Ayrıca Siyah-beyazlılarda İspanyol stoper Francisco Montero'nun da Covid-19'a yakalandığı belirtildi. 4 oyuncu da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçında forma giyemeyecek.