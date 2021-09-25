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Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:46 Son Güncelleme: 25.9.2021 16:46

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk sınav sonuçları - İOKBS sonuçları bekleniyor!

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk sınav sonuçları - İOKBS sonuçları bekleniyor!

5 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen İOKBS sınavının ardından gözler bursluluk sınavı sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre; İOKBS sonuçları için tarih belli olmuştu. 5,6,7,8, 9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği sınav, bilindiği üzere corona virüs nedeniyle 5 Eylül tarihine ertelenmişti. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk sınav sonuçları erken açıklanır mı? İşte 2021 İOKBS sonuçları!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Eylül tarihinde düzenlenen İOKBS sınavı sonuçları bekleniyor. Bursluluk sınavı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olup, sınav sonuç belgesi elektronik ortamdan alınacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olarak bilinen ve sınavı kazanan adayların kurum tarafından belirtilen şartları kapsaması dahilinde burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazandığı bursluluk sınav sonuçları için tarih belli oldu.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınavı sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

Ekonomik durumu yetersiz öğrencileri desteklemek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bursluluk sınav sonuçları - İOKBS sonuçları bekleniyor!
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