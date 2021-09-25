Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı sarı, turuncu ve kırmızı uyarılar bölgesel olarak tedbir alınmasını kolaylaştırıyor. Vatandaşların sık sık takip ettiği bu uyarılar arasında yarın Artvin ve Rize için turuncu uyarı da yer alıyor. Yurdun genelinde hava sıcaklığının yarın 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Yarın hava nasıl olacak sorusu ile uyarıları takip eden vatandaşlar, yarın yağmur yağacak mı, hava kaç derece gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!

METEOROLOJİ'DEN YURDUN KUZEY KESİMLERİNE UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.