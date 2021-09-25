Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hafta sonu planı olanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!
Giriş Tarihi: 25.9.2021 18:41

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!

Hafta sonu planı olanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!

Yurt genelinde hava sıcaklıkların ani düşüş ve yükselişi, vatandaşın “Yarın hava nasıl olacak?” sorusuyla hava durumunu sık sık takip etmesine yol açtı. Ani hava değişimleri sebebiyle mevsimsel hastalıklar da artış gösterirken, bugün hava sıcaklıkların yükselişiyle pek çok kişi sokağa döküldü. Yarın için plan yapan vatandaşlar Pazar günü hava nasıl, yarın yağmur yağacak mı, hava kaç derece diye araştırıyor. İşte Meteoroloji uyarıları ile 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı sarı, turuncu ve kırmızı uyarılar bölgesel olarak tedbir alınmasını kolaylaştırıyor. Vatandaşların sık sık takip ettiği bu uyarılar arasında yarın Artvin ve Rize için turuncu uyarı da yer alıyor. Yurdun genelinde hava sıcaklığının yarın 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Yarın hava nasıl olacak sorusu ile uyarıları takip eden vatandaşlar, yarın yağmur yağacak mı, hava kaç derece gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!

METEOROLOJİ'DEN YURDUN KUZEY KESİMLERİNE UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ZİRAİ DON UYARISI!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT: Yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA KAÇ DERECE?

Bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları geçtiğimiz günlere oranla artış gösterdi. Bu durumu fırsat bilen megakent sakinleri Pazar gününü sahil ve mesire alanlarında geçirmek üzere plan yapmaya koyuldu. Vatandaşlar, yarın İstanbul'da hava kaç derece olacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da yarın öğle saatlerinde hava sıcaklığı 26 dereceye kadar ulaşacak. Yazdan kalma havanın etkisi akşam saatlerine kadar devam edecek.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

ÇANAKKALE 17°C, 28°C

Az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 26°C

Az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR 8°C, 25°C

Az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

ADANA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C

Az bulutlu

KONYA 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 23°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 27°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 16°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 8°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 1°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KARS 0°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 24°C

Az bulutlu

VAN 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EN ÇOK OKUNANLAR

Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak
Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
"Beş büyüklere" yaptırım yolda! Ticaret Bakanlığı'da harekete geçti...
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Son dakika: Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...
2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hafta sonu planı olanlar dikkat! Yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA