Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yurt genelinde yaptığı sarı, turuncu ve kırmızı uyarılar bölgesel olarak tedbir alınmasını kolaylaştırıyor. Vatandaşların sık sık takip ettiği bu uyarılar arasında yarın Artvin ve Rize için turuncu uyarı da yer alıyor. Yurdun genelinde hava sıcaklığının yarın 2 ila 5 derece artması bekleniyor. Yarın hava nasıl olacak sorusu ile uyarıları takip eden vatandaşlar, yarın yağmur yağacak mı, hava kaç derece gibi sorulara da yanıt arıyor. İşte 26 Eylül Pazar İstanbul ve il il hava durumu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT: Yarın (Pazar) sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Bugün İstanbul'da hava sıcaklıkları geçtiğimiz günlere oranla artış gösterdi. Bu durumu fırsat bilen megakent sakinleri Pazar gününü sahil ve mesire alanlarında geçirmek üzere plan yapmaya koyuldu. Vatandaşlar, yarın İstanbul'da hava kaç derece olacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da yarın öğle saatlerinde hava sıcaklığı 26 dereceye kadar ulaşacak. Yazdan kalma havanın etkisi akşam saatlerine kadar devam edecek.
MARMARA
ÇANAKKALE 17°C, 28°C
Az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 26°C
Az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR 8°C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ 15°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 20°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
ADANA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 9°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Az bulutlu
KONYA 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 23°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 1°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 24°C
Az bulutlu
VAN 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 15°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık