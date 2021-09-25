Geçtiğimiz yıllarda, her iki dönem içinde iki ara tatil uygulanmasına karar verilmişti. MEB'in bu kararı doğrultusunda sömestr tatilinden önce ve sonra yapılan ara tatiller öğrencilerin okula daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Dönemin birinci ayı geride kalırken öğrenciler ve veliler ilk ara tatil ne zaman, yılın ilk ara tatili ayın kaçında ve hangi tarihte başlıyor diye araştırmaya koyuldu. İşte 2021-2022 MEB akademik takvimi ile sömestr, yaz tatili, 2. ve 3. ara tatil tarihleri 2021-2022.
2021 YILI İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
1. DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
MEB ÖZER AÇIKLADI - OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?
Hem Mahmut Özer hem de Fahrettin Koca okullar kapanacak mı sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Her iki Bakan da yaptığı açıklamalarda okullarda yüz yüze eğitim sürecine dair bir noktaya dikkat çekti. Bakanlar, okulların kapanmasının söz konusu olmayacağını, eğitim öğretimin bu yıl yüz yüze sürdürüleceğini vurguladı.