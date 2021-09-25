Geçtiğimiz yıllarda, her iki dönem içinde iki ara tatil uygulanmasına karar verilmişti. MEB'in bu kararı doğrultusunda sömestr tatilinden önce ve sonra yapılan ara tatiller öğrencilerin okula daha kolay adapte olmasını sağlıyor. Dönemin birinci ayı geride kalırken öğrenciler ve veliler ilk ara tatil ne zaman, yılın ilk ara tatili ayın kaçında ve hangi tarihte başlıyor diye araştırmaya koyuldu. İşte 2021-2022 MEB akademik takvimi ile sömestr, yaz tatili, 2. ve 3. ara tatil tarihleri 2021-2022.

2021 YILI İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.