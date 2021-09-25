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Giriş Tarihi: 25.9.2021 19:50 Son Güncelleme: 25.9.2021 20:15

Manchester United'da rüzgar tersine döndü! Ronaldo sonrası istifa sesleri...

Manchester United’da rüzgar tersine döndü! Ronaldo sonrası istifa sesleri...

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, sahasında Aston Villa'ya 1-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Ronaldo'nun ilk 2 Premier Lig maçında 3 gol attığı Kırmızı Şeytanlar'da rüzgar tersine döndü. Maç sonrası ManU taraftarları Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti.

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United, sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Karşılaşmayı konuk ekip Aston Villa, 88'de Kortney Hause'ın attığı golle 1-0 kazandı. Manchester United'da Bruno Fernandes 90+2'de bir penaltı kaçırdı.

Ronaldo'nun ilk 2 Premier Lig maçında 3 gol attığı Kırmızı Şeytanlar'da rüzgar tersine döndü.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ!

Manchester United, bu sonuçla son 4 maçında 3. yenilgisini aldı.

Kırmızı Şeytanlar, daha önce ise Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a 2-1, Lig Kupası'nda West Ham'a 1-0 yenilmişti.

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e rüya gibi bir başlangıç yaparken Newcastle United maçında 2 ve West Ham United maçında ise 1 gol kaydetti.

Portekizli yıldız, Young Boys maçında da takımın tek golünü atarken Lig Kupası'ndaki West Ham maçında ise dinlendirildi.

TARAFTARLARDAN İSTİFA SESLERİ!

The Sun'ın haberine göre, Aston Villa maçı sonrası çılgına dönen bazı Manchester United taraftarları, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti.

Manchester United, şu ana kadar Premier Lig'de 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

PREMIER LİG DIŞINDA MAĞLUP OLDULAR!

Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a ve Lig Kupası'nda ise West Ham'a mağlup oldu.

139 MAÇTA 75 GALİBİYET

Mart 2019'dan beri Manchester United'ı çalıştıran Solskjaer, Kırmızı Şeytanlar'ın başında çıktığı 139 maçta 75 galibiyet, 33 mağlubiyet ve 31 beraberlik aldı.

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Manchester United'da rüzgar tersine döndü! Ronaldo sonrası istifa sesleri...
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