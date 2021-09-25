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Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:42 Son Güncelleme: 25.9.2021 16:55

Old Trafford'ta büyük şok! Ronaldo penaltıyı atmadı Manchester United yenildi

Old Trafford’ta büyük şok! Ronaldo penaltıyı atmadı Manchester United yenildi

Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Premier Lig'deki ilk mağlubiyetini tattı. Old Trafford'ta oynanan maçta Manchester United, 88. dakikada yediği golle Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Manchester United'ta Bruno Fernandes 90+3. dakikada penaltı kaçırdı.

Bu sezon Premier Lig'e çok iyi başlayan Manchester United, zorlu maçta Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes gibi yıldızlarıyla dikkat çeken Manchester United sürpriz bir mağlubiyet yaşadı. Son dakikadaki penaltı atışından yararlanamayan Bruno Fernandes, takımını bir puandan etti.

Manchester United, maça De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno, Greenwood, Pogba, Ronaldo 11'iyle başladı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanırken Manchester United gol pozisyonlarından yararlanamadı.

PENALTIYI RONALDO ATMADI, BRUNO FERNANDES KAÇIRDI!

Son dakikalarda sahneye çıkan stoper Hause, Aston Villa'yı 88. dakikada 1-0 öne geçirdi. 90+2. dakikada penaltı kazanan Manchester'da Bruno Fernandes topun başına geçti fakat penaltıyı kaçırdı.

Uruguaylı golcü Cavani de sonradan oyuna girdi fakat Manchester United'a beraberlik golünü getiremedi.

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Old Trafford'ta büyük şok! Ronaldo penaltıyı atmadı Manchester United yenildi
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