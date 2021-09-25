Old Trafford’ta büyük şok! Ronaldo penaltıyı atmadı Manchester United yenildi

Manchester United, maça De Gea, Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno, Greenwood, Pogba, Ronaldo 11'iyle başladı.
İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanırken Manchester United gol pozisyonlarından yararlanamadı.
PENALTIYI RONALDO ATMADI, BRUNO FERNANDES KAÇIRDI!
Son dakikalarda sahneye çıkan stoper Hause, Aston Villa'yı 88. dakikada 1-0 öne geçirdi. 90+2. dakikada penaltı kazanan Manchester'da Bruno Fernandes topun başına geçti fakat penaltıyı kaçırdı.
Uruguaylı golcü Cavani de sonradan oyuna girdi fakat Manchester United'a beraberlik golünü getiremedi.