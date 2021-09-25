Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! Medya gündemini yakından takip edenler birinci gelen yapımı merak ediyor. 24 Eylül Cuma akşamı birbirinden iddialı diziler birincilik için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması her şeyi değiştirebilir. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül 2021 reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?