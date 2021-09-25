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Giriş Tarihi: 25.9.2021 08:13

Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Cuma akşamı ekrana gelen yapımlar reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken dünün reyting sonuçları merak konusu oldu. Yeni sezon dizileri yeni bölümleriyle ekrana gelirken aralarından sadece bir yapım zirvenin sahibi olacak. Geçtiğimiz hafta Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam dizisinin olmuştu. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu? İşte sıralamaların tamamı

Reyting sonuçları açıklanıyor! Medya gündemini yakından takip edenler birinci gelen yapımı merak ediyor. 24 Eylül Cuma akşamı birbirinden iddialı diziler birincilik için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün sıralaması her şeyi değiştirebilir. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül 2021 reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sonuçları ile 24 Eylül 2021 reyting sonuçları birincisi haberimizde yer alacaktır…

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Reyting sonuçları açıklandı. 17 Eylül 2021 Cuma günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birincilikte Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncülükte ise Arka Sokaklar yer aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Kırmızı Oda, ikinci sırada Aşk Mantık İntikam üçüncü sırada yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Aşk Mantık İntikam, ikincilikte Kırmızı Oda yer aldı.

TOTAL İLK 4 SIRALAMA

  1. AŞK MANTIK İNTİKAM
  2. MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
  3. ARKA SOKAKLAR
  4. AŞK MANTIK İNTİKAM- ÖZET

Reyting ölçüm raporlarına göre 24 Eylül 2021 Cuma günü en çok takip edilen yayınlar arasında Yalancı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda vardı. Dünün reyting sonuçları ile 17 Eylül reyting sonuçları birincisinin açıklanması bekleniyor…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Eylül reyting sonuçları Arka Sokaklar, Yalancı, Kırmızı Oda kim birinci oldu?
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