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Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:15

Sakatlıklar Fenerbahçe'yi de vurdu! Hatay karşısında 6 eksik...

Sakatlıklar Fenerbahçe’yi de vurdu! Hatay karşısında 6 eksik...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerde 6 oyuncu Hatay kafilesinde yer almadı. Jose Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Aziz ve Zajc Hatayspor kafilesinde yer almadı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, GZT Giresunspor ile oynanan maçta forma giyen futbolcular antrenmanı aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı.

Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Fenerbahçe, bu antrenmanla Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

6 OYUNCU KAFİLEDE YER ALMADI!

Fenerbahçe'de Jose Sosa, Nazım, Tisserand, İrfan Can, Serdar Aziz ve Zajc Hatayspor kafilesinde yer almadı.

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Sakatlıklar Fenerbahçe'yi de vurdu! Hatay karşısında 6 eksik...
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