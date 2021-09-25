Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 25.9.2021 11:33

Son dakika: Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlılar, Süper Lig'deki ilk puan kaybını Adana Demirspor maçında yaşamıştı. Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçen Beşiktaş, skoru koruyamamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın Balotelli için 2013'te söylediği sözler sonrası İtalyan golcü attığı gol sonrasında Sergen Yalçın'a dönerek kafasını göstermişti.

Mario Balotelli ile Sergen Yalçın arasındaki gerilimin kaynağı belli oldu! Sergen Yalçın'ın 2013'te bir televizyon programında Balotelli ile ilgili söylediği sözlerin videosunu İtalyan golcüye gönderen kişi belli oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da 'Balotelli'nin yaptığı yanlış ama Sergen Hoca'nın sözleri de yanlış. Balotelli o videoyla motive oldu.' demişti.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

SON DAKİKA: BALOTELLİ'YE O VİDEOYU İZLETEN KİŞİ BELLİ OLDU!

Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Inter gibi takımlar olan Mario Balotelli bu sezon başında Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana ekibiyle ilk deplasman golünü Beşiktaş ağlarına bırakan Balotelli, golden sonra Sergen Yalçın'a dönerek sevindi.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Bu hareketler hem Beşiktaş teknik heyetinin hem de taraftarın tepkini çekti.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Maçtan sonra Instagram hikayesinde sevincini paylaşan Balotelli, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki sözlerine atıf yaptı.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

TV 100'e konuşan Mario Balotelli, gol sevincini ve Sergen Yalçın'a olan tepkini anlattı! İşte Balotelli'nin o açıklamaları...

'SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ BANA MOTİVASYON KAZANDIRDI'

'Maça hazırlanırken soyunma odasında bir arkadaşım bana Sergen Hoca'nın hakkımda söylediklerini izlettirdi...

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Çok üzüldüm. O sözler bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Soyunma odasında da teknik direktörümüze 'Beni oynatır mısın lütfden' dedim.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Sergen Yalçın'ın hakkımda söylediklerine verilecek cevabım vardı. Akıllı mıyım? Deli miyim? Bunun cevabını sahada verdim.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

BALOTELLİ ADANA'YI ÇOK SEVDİ!

'Futbol oynamayı çok seviyorum. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarına bana sahip çıktıkları için çok teşekkür ederim.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Başkan Murat Sancak da benim arkamda durdu. Adana çok güzel bir şehir, Türkiye'de çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi için çok teşekkür ederim.'

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

BEŞİKTAŞ'TAN MASKELİ BALO PAYLAŞIMI!

Yaşanan olaylardan sonra Mario Balotelli'nin PFDK'ya sevk edilmemesi üzerine Beşiktaş'tan bir paylaşım geldi.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından 'ADALET YOK MASKELİ BALO VAR' diyerek Balotelli'nin fotoğrafını paylaştı.

Bunun üzerine Adana Demirspor'dan da cevap geldi. Adana temsilcisi de 'BU DA MASKELİ BALO VE ONUN SAHTE YÜZLERİ' paylaşımıyla Beşiktaş teknik heyeti ile Adana teknik heyeti arasındaki tartışmadan fotoğrafları aktardı.

Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Adana Demirspor, ayrıca 3. golden önce Balotelli'ye faul yapıldığını da ifade etti.

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Son dakika: Sergen Yalçın'ın 'Beyni yok' sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...
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