Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Mario Balotelli ile Sergen Yalçın arasındaki gerilimin kaynağı belli oldu! Sergen Yalçın'ın 2013'te bir televizyon programında Balotelli ile ilgili söylediği sözlerin videosunu İtalyan golcüye gönderen kişi belli oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da 'Balotelli'nin yaptığı yanlış ama Sergen Hoca'nın sözleri de yanlış. Balotelli o videoyla motive oldu.' demişti.
SON DAKİKA: BALOTELLİ'YE O VİDEOYU İZLETEN KİŞİ BELLİ OLDU!
Kariyerinde Liverpool, Manchester City, Inter gibi takımlar olan Mario Balotelli bu sezon başında Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana ekibiyle ilk deplasman golünü Beşiktaş ağlarına bırakan Balotelli, golden sonra Sergen Yalçın'a dönerek sevindi.
Maçtan sonra Instagram hikayesinde sevincini paylaşan Balotelli, Sergen Yalçın'ın kendisi hakkındaki sözlerine atıf yaptı.
TV 100'e konuşan Mario Balotelli, gol sevincini ve Sergen Yalçın'a olan tepkini anlattı! İşte Balotelli'nin o açıklamaları...
'SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ BANA MOTİVASYON KAZANDIRDI'
'Maça hazırlanırken soyunma odasında bir arkadaşım bana Sergen Hoca'nın hakkımda söylediklerini izlettirdi...
Çok üzüldüm. O sözler bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Soyunma odasında da teknik direktörümüze 'Beni oynatır mısın lütfden' dedim.
Sergen Yalçın'ın hakkımda söylediklerine verilecek cevabım vardı. Akıllı mıyım? Deli miyim? Bunun cevabını sahada verdim.
BALOTELLİ ADANA'YI ÇOK SEVDİ!
'Futbol oynamayı çok seviyorum. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarına bana sahip çıktıkları için çok teşekkür ederim.
Başkan Murat Sancak da benim arkamda durdu. Adana çok güzel bir şehir, Türkiye'de çok mutluyum. Bana gösterilen ilgi için çok teşekkür ederim.'
Siyah beyazlı takım sosyal medya hesabından 'ADALET YOK MASKELİ BALO VAR' diyerek Balotelli'nin fotoğrafını paylaştı.
Bunun üzerine Adana Demirspor'dan da cevap geldi. Adana temsilcisi de 'BU DA MASKELİ BALO VE ONUN SAHTE YÜZLERİ' paylaşımıyla Beşiktaş teknik heyeti ile Adana teknik heyeti arasındaki tartışmadan fotoğrafları aktardı.
Adana Demirspor, ayrıca 3. golden önce Balotelli'ye faul yapıldığını da ifade etti.