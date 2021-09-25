Son dakika: Sergen Yalçın’ın ’Beyni yok’ sözleri sonrası ortalık karışmıştı! Balotelli gerçeği ortaya çıktı...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah beyazlılar, Süper Lig'deki ilk puan kaybını Adana Demirspor maçında yaşamıştı. Adana Demirspor karşısında 3-0 öne geçen Beşiktaş, skoru koruyamamış ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı. Sergen Yalçın'ın Balotelli için 2013'te söylediği sözler sonrası İtalyan golcü attığı gol sonrasında Sergen Yalçın'a dönerek kafasını göstermişti.

Mario Balotelli ile Sergen Yalçın arasındaki gerilimin kaynağı belli oldu! Sergen Yalçın'ın 2013'te bir televizyon programında Balotelli ile ilgili söylediği sözlerin videosunu İtalyan golcüye gönderen kişi belli oldu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da 'Balotelli'nin yaptığı yanlış ama Sergen Hoca'nın sözleri de yanlış. Balotelli o videoyla motive oldu.' demişti.