Zamalek'ten Mostafa Mohamed açıklaması! "Eğer Galatasaray istemezse..."

Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby, OnTime Sport TV'ye Mostafa Mohamed'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. El-Etreby, Galatasaray'ın aralık ayına kadar Mohamed'in bonservisini ödemediği takdirde 23 yaşındaki golcünün sezon bitmeden takıma geri dönebileceğini söyledi.
Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby'nin açıklamaları şu şekilde;
"ARALIK SONUNA KADAR OPSİYONU KULLANMAK ZORUNDA"
"Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istiyorsa Aralık ayının sonuna kadar opsiyonu kullanmak zorunda ve sezon sonuna kadar tüm ücreti ödemek zorunda"
"GALATASARAY'DAN BONSERVİS TEKLİFİ ALDIK"
"Mostafa Mohamed'in kalıcı transferi için son gün Galatasaray'dan talep aldık. Reddetme hakkımız bile yok. Ancak günün sonuna kadar hiçbir şey göndermediler."
"Eğer Galatasaray, Mostafa Mohamed'i istemezse sezon bitmeden oyuncunun geri dönüşü için Türk kulübüyle iletişime geçeceğiz"
GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 9 GOL!
Geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 9 gol kaydeden Mostafa Mohamed dikkatleri üzerine çekse de bu sezon bekleneni henüz veremedi.
BU SEZON GOLÜ YOK!
23 yaşındaki golcü bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 4'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 10 maça çıktı ancak skor katkısı sağlayamadı.