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Giriş Tarihi: 25.9.2021 23:16 Son Güncelleme: 25.9.2021 23:23

Zamalek'ten Mostafa Mohamed açıklaması! "Eğer Galatasaray istemezse..."

Zamalek’ten Mostafa Mohamed açıklaması! Eğer Galatasaray istemezse...

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in kulübü Zamalek'ten Mısırlı golcüyle ilgili bir açıklama geldi. Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby, 23 yaşındaki forvetin takıma geri döneceğinin sinyallerini verdi.

Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby, OnTime Sport TV'ye Mostafa Mohamed'in geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. El-Etreby, Galatasaray'ın aralık ayına kadar Mohamed'in bonservisini ödemediği takdirde 23 yaşındaki golcünün sezon bitmeden takıma geri dönebileceğini söyledi.

Zamalek Başkan Yardımcısı El-Etreby'nin açıklamaları şu şekilde;

"ARALIK SONUNA KADAR OPSİYONU KULLANMAK ZORUNDA"

"Galatasaray oyuncunun bonservisini almak istiyorsa Aralık ayının sonuna kadar opsiyonu kullanmak zorunda ve sezon sonuna kadar tüm ücreti ödemek zorunda"

"GALATASARAY'DAN BONSERVİS TEKLİFİ ALDIK"

"Mostafa Mohamed'in kalıcı transferi için son gün Galatasaray'dan talep aldık. Reddetme hakkımız bile yok. Ancak günün sonuna kadar hiçbir şey göndermediler."

"Eğer Galatasaray, Mostafa Mohamed'i istemezse sezon bitmeden oyuncunun geri dönüşü için Türk kulübüyle iletişime geçeceğiz"

BORDEAUX'NUN KAPISINDAN DÖNDÜ!

Mostafa Mohamed transferin son günü Fransız ekibi Bordeaux'nun kapısından dönmüştü. Fransız ekibiyle anlaşan Mısırlı golcü, Zamalek'in bu hamleye izin vermemesi nedeniyle Galatasaray'da kalmıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇTA 9 GOL!

Geçen sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 17 maçta 9 gol kaydeden Mostafa Mohamed dikkatleri üzerine çekse de bu sezon bekleneni henüz veremedi.

BU SEZON GOLÜ YOK!

23 yaşındaki golcü bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 4'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 10 maça çıktı ancak skor katkısı sağlayamadı.

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Zamalek'ten Mostafa Mohamed açıklaması! "Eğer Galatasaray istemezse..."
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