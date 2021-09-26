3 yedi 6 değişti!

Kayseri maçında gelen farklı yenilgi sonrasında Fatih Terim neşteri vurdu. Luyindama, Kerem, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Halil, Göztepe mücadelesi ile birlikte sahalara dönüyor. İmparator, zorunlu haller dışında artık ilk 11'i değiştirmeyecek
Kayseri'de rotasyon yapan G.Saray'da Berkan, Cicaldau ve Halil dinlendirilmiş, Luyindama,Morutan ve Kerem kulübeye çekilmişti. 3-0'lık yenilgiyle teknik direktör Fatih Terim takımı değiştirme kararı aldı. Deneyimli teknik adam, Göztepe maçında Alpaslan, Taylan,Emre Kılınç, Feghouli,Oğulcan ve Mohamed'e şans vermeyecek. 6 oyuncu yerine Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil 11'e geri dönecek. 3 yerli kuralını Berkan,Kerem ve Halil karşılayacak.
BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK
SORU: Galatasaray-Göztepe maçındanasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
KRİZİ TERİM ÇÖZER
Bu sezon Barcelona ve G.Saray'ın kaderleri ortak gibi. İkisi de genç oyuncularla yola çıktı. Katalan kulübünde 3 maçlık galibiyet hasreti var, G.Saray gibi. Bu kadro, Lazio maçında oynayabileceğioyunun çıtasını gösterdi. Ardından genç ama yorgun, mücadele için maç seçen ve hücumda verimsiz bir G.Saray izledik. Üzerine saatlerce de konuşulsa önce topu üç direğin arasına atmak lazım. Yani Galatasaray'ın Marsilya deplasmanı öncesinde İzmir derbisinde Altay'a sonra Hatay'a teslim olan Göztepe'yi farklı skorla geçmesi lazım. Ortada bir krizvarsa bu bir ilk değil, bu krizi de çözmesi gereken bunu defalarca yapmış olan Fatih Terim'dir.
GALATASARAY MORAL ARIYOR
Üst üste yaşadığı kayıplar sonrasında Galatasaray bugün kendi sahasında Göztepe'yi devirip seriyi tersine çevirmek istiyor. İzmir ekibini konukettiği son 14lig maçında hiçyenilmeyen ve 12galibiyet, 2 beraberlikile sahadanayrılan G.Saray rakip ağlara da lig maçlarında toplam 90 gol gönderdi.
ASLAN'A ÖZEL KONUKLAR
Hafta içindeki Alanyaspor maçına yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı davet edilmişti. Göztepe karşılaşmasında ise Türk TelekomStadı'nda Avrupa şampiyonu apoletli AmputeFutbol Milli Takımımız ağırlanacak. Karşılaşmaöncesi tribünleri selamlayacak Ay-Yıldızlılar'a sarı-kırmızılı kulüp tarafından plaket verilecek.
Ampute Milli Futbol Takımımız finalde İspanya'yı yenerek üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.