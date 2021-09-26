Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3 yedi 6 değişti!
Giriş Tarihi: 26.9.2021

3 yedi 6 değişti!

MEHMET ÖZCAN
3 yedi 6 değişti!

Kayseri maçında gelen farklı yenilgi sonrasında Fatih Terim neşteri vurdu. Luyindama, Kerem, Berkan, Cicaldau, Morutan ve Halil, Göztepe mücadelesi ile birlikte sahalara dönüyor. İmparator, zorunlu haller dışında artık ilk 11'i değiştirmeyecek

Kayseri'de rotasyon yapan G.Saray'da Berkan, Cicaldau ve Halil dinlendirilmiş, Luyindama, Morutan ve Kerem kulübeye çekilmişti. 3-0'lık yenilgiyle teknik direktör Fatih Terim takımı değiştirme kararı aldı. Deneyimli teknik adam, Göztepe maçında Alpaslan, Taylan, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan ve Mohamed'e şans vermeyecek. 6 oyuncu yerine Luyindama, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem ve Halil 11'e geri dönecek. 3 yerli kuralını Berkan, Kerem ve Halil karşılayacak.

BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK

SORU: Galatasaray-Göztepe maçında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?

KRİZİ TERİM ÇÖZER
Bu sezon Barcelona ve G.Saray'ın kaderleri ortak gibi. İkisi de genç oyuncularla yola çıktı. Katalan kulübünde 3 maçlık galibiyet hasreti var, G.Saray gibi. Bu kadro, Lazio maçında oynayabileceği oyunun çıtasını gösterdi. Ardından genç ama yorgun, mücadele için maç seçen ve hücumda verimsiz bir G.Saray izledik. Üzerine saatlerce de konuşulsa önce topu üç direğin arasına atmak lazım. Yani Galatasaray'ın Marsilya deplasmanı öncesinde İzmir derbisinde Altay'a sonra Hatay'a teslim olan Göztepe'yi farklı skorla geçmesi lazım. Ortada bir kriz varsa bu bir ilk değil, bu krizi de çözmesi gereken bunu defalarca yapmış olan Fatih Terim'dir.

GALATASARAY MORAL ARIYOR
Üst üste yaşadığı kayıplar sonrasında Galatasaray bugün kendi sahasında Göztepe'yi devirip seriyi tersine çevirmek istiyor. İzmir ekibini konuk ettiği son 14 lig maçında hiç yenilmeyen ve 12 galibiyet, 2 beraberlik ile sahadan ayrılan G.Saray rakip ağlara da lig maçlarında toplam 90 gol gönderdi.

ASLAN'A ÖZEL KONUKLAR
Hafta içindeki Alanyaspor maçına yeni kurulan Galatasaray Kadın Futbol Takımı davet edilmişti. Göztepe karşılaşmasında ise Türk Telekom Stadı'nda Avrupa şampiyonu apoletli Ampute Futbol Milli Takımımız ağırlanacak. Karşılaşma öncesi tribünleri selamlayacak Ay-Yıldızlılar'a sarı-kırmızılı kulüp tarafından plaket verilecek.
Ampute Milli Futbol Takımımız finalde İspanya'yı yenerek üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo sonrası istifa sesleri! Manchester United'da rüzgar tersine döndü...
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
MasterChef ana kadroya giren isim belli oldu mu, kim elendi? MasterChef 25 Eylül kazananı kim, eleme adayları kimler?
Engelli öğrenciye şiddet uygulamıştı! Bakım görevlisi tutuklandı
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
SON DAKİKA | 25 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: 10 günlük evli doktor çift bilezik için birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var…
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Sayıları 500'e çıkacak
ARKADAŞINA GÖNDER
3 yedi 6 değişti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA