Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Londra derbisi Arsenal Tottenham maçı ne zaman, bugün saat kaçta?

İngiltere Premier Lig 6. Haftasında iki Londra ekibi Arsenal ve Tottenham, bugün kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi Arsenal 6 puanla 13. sırada yer alırken 10. sıradaki Tottenham'ın 9 puanı bulunuyor. Craig Pawson'ın yöneteceği maç Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Arsenal - Tottenham maçı 26 Eylül Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey, Odegaard; Saka, Aubameyang, Smith Rowe
Tottenham: Lloris; Emerson, Dier, Sanchez, Reguilon; Hojbjerg, Skipp, Alli; Lucas, Kane, Son