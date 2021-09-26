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Giriş Tarihi: 26.9.2021 11:47

Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Londra derbisi Arsenal Tottenham maçı ne zaman, bugün saat kaçta?

Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Londra derbisi Arsenal Tottenham maçı ne zaman, bugün saat kaçta?

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluk heyecanı kıyasıya devam ediyor. Dün öğle saatlerinde oynanan zirve yarışı mücadelesinde Manchester City, Chelsea’yi deplasmanda 0-1’lik skorla mağlup ederken şampiyonluğun bir başka adayı Liverpool, kıran kırana geçen mücadelede Brentford ile 3-3 berabere kaldı. Bugün ise Londra derbisinde Arsenal ve Tottenham karşı karşıya geliyor. Arsenal Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig 6. Haftasında iki Londra ekibi Arsenal ve Tottenham, bugün kozlarını paylaşacak. Derbi öncesi Arsenal 6 puanla 13. sırada yer alırken 10. sıradaki Tottenham'ın 9 puanı bulunuyor. Craig Pawson'ın yöneteceği maç Emirates Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Tottenham maçı 26 Eylül Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey, Odegaard; Saka, Aubameyang, Smith Rowe

Tottenham: Lloris; Emerson, Dier, Sanchez, Reguilon; Hojbjerg, Skipp, Alli; Lucas, Kane, Son

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Arsenal Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak? Londra derbisi Arsenal Tottenham maçı ne zaman, bugün saat kaçta?
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