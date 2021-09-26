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Giriş Tarihi: 26.9.2021 11:13 Son Güncelleme: 26.9.2021 11:16

Ağır siklette yeni şampiyon Oleksandr Usyk oldu! Anthony Joshua kemerlerini kaybeti...

AA
Ağır siklette yeni şampiyon Oleksandr Usyk oldu! Anthony Joshua kemerlerini kaybeti...

Spor severlerin merakla beklediği unvan maçında Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk karşı karşıya geldi. Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Anthony Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Oleksandr Usyk karşılaştı.

USYK PUANLA KARŞILAŞMANIN GALİBİ OLDU

34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.

31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise Büyük Britanyalı Tyson Fury elinde tutuyor.

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Ağır siklette yeni şampiyon Oleksandr Usyk oldu! Anthony Joshua kemerlerini kaybeti...
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